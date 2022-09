Jornalistas são expulsos de ato evangélico com Bolsonaro no Rio

Juliana Garçon. Colaborou Iander Porcella (via Agência Estado)

Jornalistas de diversos veículos foram expulsos da convenção de Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, em Deodoro, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, antes de o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), se pronunciar. Profissionais da Agência Estado, Folha de S.Paulo e O Globo foram abordados por seguranças do evento, que chegaram a filmar os jornalistas, e acompanhados para fora da Arena da Juventude, na Vila Militar.

No evento, inserido da agenda privada do presidente, a barreira à imprensa já acontecia na porta.

Equipes de TV também foram impedidas de entrar.

Pelo Facebook, o perfil do presidente fez uma curta transmissão do evento, de apenas três minutos. No vídeo, foi possível ouvir o Hino Nacional.