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Jornal britânico aponta que crise no STF coloca Judiciário no centro da disputa eleitoral

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A crise envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça ganhou repercussão internacional e passou a ser apontada como um dos elementos capazes de influenciar a corrida presidencial brasileira. Em artigo publicado neste domingo, 13, o jornal britânico Financial Times avalia que o conflito entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) aprofundou a instabilidade na mais alta Corte do País e elevou o Judiciário ao centro da disputa política às vésperas das eleições.

Segundo a publicação, os desdobramentos relacionados ao Banco Master ampliaram a pressão sobre o STF e colocaram Moraes no centro de um escândalo de corrupção que, conforme o jornal, ganhou grandes proporções após a quebra da instituição financeira no ano passado, em um episódio que envolveu cerca de US$ 10 bilhões. O caso também passou a repercutir diretamente na política, diante das acusações e questionamentos envolvendo autoridades e figuras próximas.

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O Financial Times destaca ainda o embate entre Moraes e Mendonça. Responsável por supervisionar a investigação sobre o Banco Master, Mendonça teria sido alvo de críticas de Moraes, que o acusou de abuso de poder e de adotar decisões influenciadas por interesses políticos. O ministro, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após ter comandado o Ministério da Justiça, não se pronunciou publicamente sobre as acusações, segundo o jornal.

O jornal britânico também menciona a ligação de Flávio Bolsonaro com o caso. A publicação lembra o episódio em que ele teria solicitado milhões de dólares de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme "Dark Horse", produção sobre o pai. O Financial Times diz que Flávio insiste que se tratou de um patrocínio privado, sem qualquer irregularidade e busca desviar o foco da questão.

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STF/CRISE/IMPRENSA INTERNACIONAL/FINANCIAL TIMES
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