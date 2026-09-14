Jornal britânico aponta que crise no STF coloca Judiciário no centro da disputa eleitoral

A crise envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça ganhou repercussão internacional e passou a ser apontada como um dos elementos capazes de influenciar a corrida presidencial brasileira. Em artigo publicado neste domingo, 13, o jornal britânico Financial Times avalia que o conflito entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) aprofundou a instabilidade na mais alta Corte do País e elevou o Judiciário ao centro da disputa política às vésperas das eleições.

Segundo a publicação, os desdobramentos relacionados ao Banco Master ampliaram a pressão sobre o STF e colocaram Moraes no centro de um escândalo de corrupção que, conforme o jornal, ganhou grandes proporções após a quebra da instituição financeira no ano passado, em um episódio que envolveu cerca de US$ 10 bilhões. O caso também passou a repercutir diretamente na política, diante das acusações e questionamentos envolvendo autoridades e figuras próximas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Financial Times destaca ainda o embate entre Moraes e Mendonça. Responsável por supervisionar a investigação sobre o Banco Master, Mendonça teria sido alvo de críticas de Moraes, que o acusou de abuso de poder e de adotar decisões influenciadas por interesses políticos. O ministro, indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro após ter comandado o Ministério da Justiça, não se pronunciou publicamente sobre as acusações, segundo o jornal.

O jornal britânico também menciona a ligação de Flávio Bolsonaro com o caso. A publicação lembra o episódio em que ele teria solicitado milhões de dólares de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar o filme "Dark Horse", produção sobre o pai. O Financial Times diz que Flávio insiste que se tratou de um patrocínio privado, sem qualquer irregularidade e busca desviar o foco da questão.