Jorginho Mello evita responder sobre financiamento do filme 'Dark Horse' e cita Lula

O governador de Santa Catarina e candidato à reeleição, Jorginho Mello (PL), afirmou nesta quinta-feira, 27 que não sabe se Flávio Bolsonaro, candidato do seu partido à presidência, prestou os esclarecimentos necessários sobre o financiamento do filme Dark Horse. Questionado sobre o assunto, Jorginho disse que a pergunta deveria ser feita ao próprio senador e, em seguida, mencionou as acusações envolvendo o filho do presidente Lula (PT).

"Não sei. Isso é uma pergunta que você deve fazer para ele. A explicação, o Lula que tem que dar, as explicações do Lulinha aí que está tudo 'lameado'", disse Jorginho em coletiva de imprensa, após participar da cerimônia de premiação ranking de competitividade dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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Em seguida, o governador disse que o "Fla-Flu" da política é o que atrapalha o Brasil. "Nós temos que pensar sobre o crescimento do País, fazer política pública, apoiar quem produz e trabalhar para o Brasil gerar emprego", disse Jorginho, pontuando que o País precisa "olhar um pouco mais" para Santa Catarina. Ele também disse que o Estado é um exemplo para outras unidades da federação porque nunca foi governador pelo PT.

Neste ano, o Estado de Santa Catarina liderou o ranking de competitividade do CLP pela primeira vez, após 14 anos de liderança de São Paulo. A cerimônia de premiação aconteceu em evento na capital paulista e também contou com a presença dos governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD); do Piauí, Rafael Fonteles (PT) e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP).

Eleições

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Sobre a disputa presidencial, Jorginho disse que acredita que a eleição irá para o segundo turno e que Flávio Bolsonaro sairá vencedor. "A coisa está equilibrada. A eleição do Brasil vai se decidir no segundo turno, eu não tenho dúvida disso, e o Flávio vai vencer as eleições. Eu torço por isso", disse ele, reforçando que tem laços com a família Bolsonaro há muito tempo.

Nesse sentido, ele também mencionou que um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, o hoje candidato a senador por Santa Catarina pelo PL, Carlos Bolsonaro, que é carioca, se mudou para o Estado "para ser feliz". "O Carlos Bolsonaro foi pra lá para ser senador, como foram 540 mil pessoas que migraram para Santa Catarina. Ele é mais um brasileiro que foi pra Santa Catarina pra ser feliz, para empreender, ser político e representar o Estado".