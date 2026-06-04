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Jorge Messias, sobre nova indicação ao STF: Aprendi a colocar a minha vida nas mãos de Deus

Escrito por Geovani Bucci e Talita Nascimento (via Agência Estado)
Publicado em 04.06.2026, 14:31:00 Editado em 04.06.2026, 14:41:40
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O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, afirmou nesta quinta-feira, 4, que "aprendeu a colocar a vida nas mãos de Deus" ao comentar a possibilidade de ser novamente indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

"Eu aprendi a colocar a minha vida nas mãos de Deus. E, quando Deus comissiona, Ele prepara. Ele envia e prepara. Eu vou esperar a resposta de Deus, vou esperar a posição do presidente", disse o ministro ao longo de participação da 34ª Marcha Para Jesus, na capital paulista.

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Messias foi rejeitado pelo plenário do Senado no dia 29 de abril de 2026, por 42 votos contrários e 34 favoráveis. Para ser aprovado, precisava do apoio da maioria absoluta da Casa, ou seja, ao menos 41 votos. Foi a primeira vez desde 1894 que uma indicação presidencial ao STF foi barrada.

"Fui à sabatina do dia 29 de abril com o espírito mais leve possível, de paz e de tranquilidade. Infelizmente, a questão política foi colocada como forma de fazer a centralidade da discussão", continuou. "Não acho que aquele processo tenha sido um processo que representou o espírito da maioria do povo brasileiro."

Messias afirmou que respeitou o resultado da sabatina e da votação no Senado por acreditar na democracia, nas instituições e no poder do diálogo. Segundo ele, é por meio da conversa, da comunhão e da compreensão que o País pode avançar e construir grandes realizações.

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O ministro foi o representante de Lula no evento. Também compareceram o pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

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