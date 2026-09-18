Jogatina está levando o desastre à família brasileira, diz Caiado sobre bets

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que é "contra" as bets e que a "jogatina" está provocando "desastre" nas famílias. As declarações ocorreram nesta sexta-feira, 18, em entrevista ao canal da Gazeta do Povo no YouTube.

"Eu falo como médico. Isso é uma doença. É uma ludopatia", afirmou. "Veja o quanto você destrói a educação de um jovem. Ele se sente à vontade, afinal de contas, está aí para todo mundo. Tem o tal do tigrinho, tanta coisa."

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Caiado também afirmou que vai criar o Ministério da Segurança Pública para agir em parceria com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Receita Federal, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Polícia Federal para formar um sistema de inteligência artificial e coibir a ação de jogos clandestinos.

"Essa jogatina está levando o desastre à família brasileira. Pessoas se suicidando. Estamos vendo hoje todas as pessoas dizendo: hoje não tem condição de comprar no supermercado. Porque gasta tudo no jogo", declarou.