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João Campos lidera contra Raquel Lyra em PE, aponta pesquisa Genial/Quaest

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 11:30:00 Editado em 28.04.2026, 11:43:23
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Levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta terça-feira, 28, mostra que o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera a disputa pelo governo de Pernambuco contra a atual titular do cargo, Raquel Lyra (PSD).

Campos lidera contra Raquel no primeiro turno por 42% a 34% dos votos no cenário estimulado. No segundo turno, o ex-prefeito da capital Campos tem 46% e Raquel, 38%, com 8% de indecisos e 8% que pretendem votar branco, anular o voto ou não ir votar.

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A pesquisa Genial/Quaest ouviu 900 moradores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-08904/2026.

Disputa pelo Senado

A pesquisa aponta para um cenário embolado na disputa pelas duas cadeiras do Senado. Marília Arraes (PDT) lidera o cenário estimulado com o maior número de opções de voto, com 18% de menções.

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A pesquisa aponta para uma disputa embolada entre Humberto Costa (PT), Miguel Coelho (União Brasil) e Mendonça Filho (PL) na disputa pela segunda vaga: Costa tem 12%, Coelho, 10% e Mendonça Filho, 8%. O petista está empatado com Marília Arraes no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais. Além disso, Costa, Coelho e Filho também estão em empate técnico.

Avaliação do governo de Raquel Lyra

Apesar da desvantagem contra João Campos na disputa eleitoral, o governo de Raquel Lyra é aprovado pela maioria dos pernambucanos: 62% aprovam a gestão, 35 a desaprovam e 3% não responderam. A avaliação predominante é de que o governo de Raquel é regular: 43% julgam-no dessa forma. Para 36%, a gestão é positiva, e para 18%, é negativa, enquanto 3% não responderam.

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