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João Campos e Raquel Lyra empatam com 43% na disputa no PE, aponta pesquisa Real Time Big Data

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 3, mostra João Campos (PSB) e Raquel Lyra (PSD) empatados com 43% das intenções de voto na disputa pelo governo de Pernambuco. Renan Hallais (Missão) aparece com 4%, e Ivan Moraes (PSOL), com 2%.

Outros candidatos somam 1%. Nesse grupo estão Guilherme Fonseca (PSTU), Professor Jeremias do Banco (Democrata), Professora Camila (UP) e Victor Assis (PCO). Brancos e nulos são 4%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

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Em uma eventual disputa de segundo turno, Campos e Raquel permanecem empatados, agora com 44% cada. Brancos e nulos somam 6%, mesmo porcentual dos que não sabem ou não responderam.

Na pergunta espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Raquel e Campos também aparecem empatados, com 23% cada. Marília Arraes é citada por 1%, outros nomes somam 4%, brancos e nulos são 10% e 39% não sabem em quem votar.

Na rejeição, Raquel registra 41% e Campos, 36%. Renan tem 33%, Ivan Moraes, 32%, Victor Assis, 25%, Professor Jeremias do Banco, 23%, e Professora Camila e Guilherme Fonseca, 22% cada.

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Presidência

Entre os eleitores de Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa presidencial com 56% das intenções de voto no cenário estimulado. Flávio Bolsonaro (PL) tem 23%, Augusto Cury (Avante), 7%, Renan Santos (Missão) e Pablo Marçal (PRTB), 3% cada, Ronaldo Caiado (PSD), 2%, e Romeu Zema (Novo), 1%. Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos e nulos e os que não sabem ou não responderam são 2% cada.

Em eventual segundo turno entre Lula e Flávio, o petista registra 59%, ante 35% do candidato do PL. Brancos e nulos são 3%, mesmo porcentual dos entrevistados que não sabem ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea para presidente, Lula tem 35%, e Flávio, 17%. Cury registra 2%, enquanto Renan e Caiado aparecem com 1% cada. Outros nomes somam 2%, brancos e nulos são 11% e 32% não sabem ou não responderam.

Os levantamentos ouviram 1.600 eleitores de Pernambuco entre 29 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa estadual está registrada sob o protocolo PE-09116/2026, e a presidencial, sob o BR-05862/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PE/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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