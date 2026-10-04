Jerônimo Rodrigues vota em Salvador no maior local de votação do Estado

O governador da Bahia e candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT), acaba de votar na manhã deste domingo, 4, no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, no bairro de Brotas, em Salvador. A unidade é o maior local de votação do Estado, com 16.079 eleitores.

O petista chegou acompanhado dos candidatos ao Senado Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que também disputa a reeleição, e de outros aliados. A vereadora de Salvador Marta Rodrigues (PT), irmã de Jerônimo, também esteve presente.

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A Bahia reúne 11.321.005 pessoas aptas a votar nas eleições deste ano. Salvador é o maior colégio eleitoral do Estado, com 1.951.716 eleitores, aproximadamente 17% do total baiano, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

Jerônimo tem como principal adversário na disputa pelo governo o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).