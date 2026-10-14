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Jerônimo mobiliza prefeitos e ex-prefeitos em encontro pró-Lula para tentar reduzir abstenção

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), mobiliza prefeitos e ex-prefeitos nesta quarta-feira, 14, em Salvador, para tentar ampliar a votação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno.

Lula não estará presente, mas participará remotamente da iniciativa, que terá foco principal na campanha pela redução da abstenção, que atingiu quase 20% do eleitorado baiano no primeiro turno.

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O encontro está marcado para as 16h, no comitê central da campanha, no Wet Eventos. Foram convocadas lideranças de todas as regiões do Estado para reforçar as atividades nos municípios até a votação de 25 de outubro. Jerônimo concederá entrevista à imprensa após a reunião.

A mobilização ocorre enquanto o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil), derrotado na disputa pelo governo estadual, articula sua base em apoio ao senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Ao anunciar adesão ao senador, Neto afirmou que prefeitos aliados, parlamentares eleitos e candidatos que disputaram o primeiro turno atuarão na campanha presidencial.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/BA/JERÔNIMO/ENCONTRO/PREFEITOS
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