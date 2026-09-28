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Jerônimo amplia vantagem sobre ACM Neto na Bahia, diz pesquisa Real Time Big Data

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A vantagem numérica do governador da Bahia e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) passou de um para quatro pontos porcentuais no 1º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28.

Jerônimo foi de 45% para 47% das intenções de voto em relação à rodada de 9 de setembro, enquanto Neto oscilou de 44% para 43%. Os dois seguem tecnicamente empatados, considerada a margem de erro de dois pontos porcentuais.

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Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, o governador passou de 20% para 30%, e o ex-prefeito, de 19% para 26%.

Em uma simulação de 2º turno, a distância entre eles também passou de um para quatro pontos: Jerônimo foi de 46% para 48%, e ACM Neto, de 45% para 44%.

Disputa presidencial

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Na disputa pela Presidência entre os eleitores da Bahia, a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no 1º turno cresceu de 31 para 37 pontos porcentuais. Lula passou de 55% para 61%, enquanto Flávio permaneceu com 24%. Em eventual 2º turno, o presidente registra 64%, ante 61% na pesquisa anterior; o senador tem 28%, ante 30%.

Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado, o ex-ministro Rui Costa (PT) ampliou de 26% para 28% suas intenções de voto no resultado consolidado do primeiro e do segundo votos. O senador Jaques Wagner (PT) passou de 19% para 20%. O ex-ministro João Roma (PL) permaneceu com 17%, e senador Angelo Coronel (Republicanos), com 15%.

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No detalhamento da rodada desta segunda-feira, Wagner e Roma aparecem com 19% cada na escolha para o primeiro voto; na escolha para o segundo, Wagner tem 21%, Coronel, 17%, Rui, 16%, e Roma, 15%.

A Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores na Bahia entre 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estadual está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-01777/2026, e o presidencial, sob BR-02319/2026.

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ELEIÇÕES 2026/BA/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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