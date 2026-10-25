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POLÍTICA

Jaques Wagner: 'votamos por mais oportunidades para todas as pessoas'

Escrito por Marcelo Victorio (via Agência Estado)
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Jaques Wagner (PT), reeleito senador pelo Estado da Bahia nestas eleições, compareceu em seu local de votação e escreveu brevemente em suas redes sociais sobre seu voto em Lula (PT) neste domingo de eleição.

"Dia de exercer a democracia! Já fomos votar e o nosso voto claro que não é secreto. Votamos por mais oportunidades para todas as pessoas, votamos pelos direitos, inclusive, de sonhar. Votamos pela Bahia, pelo Nordeste e por um Brasil que respeita a sua gente. Votamos em Lula, votamos 13! Vamos virar!"

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eleições 2026 JACQUES WAGNER segundo turno VOTAÇÃO
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