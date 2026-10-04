Jaques Wagner prevê vitória de Jerônimo no 1º turno, mas é cauteloso sobre Lula

O senador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, afirmou neste domingo estar seguro de que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) vencerá no primeiro turno na Bahia e de que a chapa governista conquistará as duas vagas ao Senado. Sobre a disputa presidencial, porém, disse não ter a mesma confiança numa vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste domingo.

"Na Bahia estou bem seguro que a gente ganha no primeiro turno, elege Rui e me reelege. A nível nacional, acho que ainda há expectativa, mas não tenho a mesma segurança do primeiro turno", disse à imprensa.

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Wagner votou no prédio da Superintendência Federal de Agricultura, no Edifício Ceres, no Largo dos Aflitos, em Salvador. A seção eleitoral do senador é a 439, da 1ª Zona Eleitoral. Ele estava acompanhado da esposa, Fátima Mendonça.

Antes, o senador havia acompanhado, ao lado do ex-ministro Rui Costa (PT), candidato ao Senado, a votação de Jerônimo no Colégio Estadual de Tempo Integral Luiz Viana, em Brotas, também na capital baiana.

Ao avaliar o cenário nacional, Wagner afirmou que Lula ainda pode crescer e preferiu aguardar a apuração. "Vamos aguardar que agora faltam menos de 12 horas para sabermos o resultado verdadeiro", disse.