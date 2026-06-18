Jaques Wagner esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado, diz assessoria

A assessoria do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), divulgou uma nota em que diz que o parlamentar "acompanha com tranquilidade" o andamento das investigações e "mantém a confiança na condução delas". O texto foi publicado nesta quinta-feira, 18, após o petista ter sido alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, no âmbito das investigações sobre o Banco Master.

"O senador Jaques Wagner (PT-BA) esclarece que não é réu, não foi denunciado e não foi acusado em nenhum processo relacionado aos fatos investigados. O parlamentar acompanha com tranquilidade o andamento das investigações e mantém a confiança na condução delas", diz a nota.

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O texto prossegue: "Cabe esclarecer que o apartamento mencionado jamais integrou o patrimônio do parlamentar. O senador também nega atuação em favor do Banco Master ou qualquer outra instituição financeira".

A assessoria acrescenta: "Sobre os valores em espécie apreendidos, a assessoria informa que o montante é fruto de diárias legais, declaradas e não utilizadas em missões internacionais oficiais. Por fim, o senador Jaques Wagner reitera que permanece à inteira disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos, com a certeza de que a verdade prevalecerá".