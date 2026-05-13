Jaques Wagner: é óbvio que acusações contra Flávio impactam na campanha
Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 16:26:00 Editado em 13.05.2026, 16:37:06
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O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta quarta-feira, 13, acreditar que o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), afetará a disputa presidencial, que tem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal adversário do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
"É óbvio que impacta a campanha", disse a jornalistas, sem dar detalhes sobre como seriam os efeitos eleitorais.
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