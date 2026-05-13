Jaques Wagner: é óbvio que acusações contra Flávio impactam na campanha

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afirmou nesta quarta-feira, 13, acreditar que o suposto financiamento do dono do Master, Daniel Vorcaro, para o filme que retratará o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), afetará a disputa presidencial, que tem o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal adversário do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É óbvio que impacta a campanha", disse a jornalistas, sem dar detalhes sobre como seriam os efeitos eleitorais.