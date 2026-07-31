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Jaques Wagner diz que provará inocência, mas evita comentar investigação

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 11:21:00 Editado em 31.07.2026, 11:29:20
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O senador Jaques Wagner (PT-BA), ex-líder do governo no Senado, afirmou nesta sexta-feira, 31, que provará sua inocência nas investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF), mas evitou dar explicações sobre o caso.

"O inquérito, a investigação serve até para afastar a culpa. Então, eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência", declarou, em entrevista à Rádio Baiana FM.

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Segundo o parlamentar, seu advogado recomendou que ele não comentasse o mérito da apuração para preservar seu direito de defesa. "Por orientação dele, para eu não sair daqui e tomar bronca do meu advogado, ele pede para eu não falar", disse.

Questionado sobre o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Wagner disse que tem recebido respaldo do chefe do Executivo desde a deflagração da operação e disse estar tranquilo em relação às investigações e citou trecho do voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

O senador também disse que permanecerá focado na campanha eleitoral enquanto o caso é apurado. "A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público, o Ministério Público avalie, depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo", afirmou.

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A investigação

Relatório das investigações da Polícia Federal que embasou a operação policial Compliance Zero contra Jaques Wagner apontou a existência de 74 ligações entre o senador e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, também alvo das apurações. De acordo com os documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Wagner e Lima conversaram por cinco horas e trinta minutos nessas ligações.

A PF observa que o senador e o banqueiro tinham "nítida preferência" por conversas telefônicas, em vez de mensagens. E que eles chegavam a se falar várias vezes no mesmo dia. Os diálogos compreendem o período de novembro de 2023 a maio de 2025.

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Os documentos no processo mostram que Mendonça autorizou a PF a monitorar movimentos de celular de Jaques Wagner após a suspeita de vazamentos. O ministro citou que recebeu um pedido de audiência no seu gabinete no mesmo dia em que operação foi protocolada.

A investigação da PF apura pagamentos de propina do Banco Master para Jaques Wagner e aponta que a compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões para o senador usou o mesmo esquema da aquisição de imóveis de propina para o ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa. Além disso, a PF identificou que o dono do Master, Daniel Vorcaro, marcou encontro com Wagner no Senado, disponibilizou avião "em hangar discreto" para o senador e citou em um diálogo que o senador seria um intermediário para mandar recado a Lula.

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DEFESA OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/JAQUES WAGNER
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