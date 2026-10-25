Janones: Transporte coletivo voltou ao normal em Salvador; é de graça

O deputado federal André Janones (Rede-MG) usou o canal de WhatsApp Exército do Lula para avisar apoiadores que o transporte coletivo em Salvador voltou ao normal. O parlamentar, responsável pela comunicação digital da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, ressaltou que o transporte é de graça.

Janones disse que as sessões estão vazias e convocou os apoiadores a compartilhar a notícia com os eleitores soteropolitanos. Mais cedo, a Justiça Eleitoral mandou a Polícia Federal prender em flagrante o secretário municipal de Mobilidade de Salvador, Pablo Souza, após fiscalização constatar redução da frota de ônibus durante a votação do segundo turno.