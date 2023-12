Janones será investigado por suspeita de rachadinha

Siga o TNOnline no Google News

Decidindo acatar a solicitação da Procuradoria-Geral da República (PGR), o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, determinou a instauração de um inquérito para investigar a prática de rachadinha no gabinete do parlamentar André Janones.

Ao ordenar a abertura do inquérito, Fux estabeleceu um prazo de 60 dias para que a PGR conclua as averiguações. Espera-se que a Polícia Federal agende prontamente os depoimentos de Janones e ex-colaboradores.

A decisão do STF se baseia em gravações divulgadas pela coluna, que evidenciam Janones exigindo uma porção dos salários dos assessores para "reconstruir o patrimônio" após despesas com a campanha eleitoral. Além disso, ele solicita uma parcela das remunerações para arrecadar fundos para futuras campanhas de seu grupo político.

