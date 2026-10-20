Janones é recebido por apoiadores após ter alta hospitalar e compara Lula a Messi

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 20, após ser internado por causa de uma arritmia cardíaca. O parlamentar foi recebido por apoiadores na saída do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

"Estarei saindo pela porta da frente do hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!", anunciou Janones na manhã desta terça. Na sequência, ele declarou que a mobilização conduzirá o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à "maior vitória de sua vida".

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Ao deixar o hospital, ele foi recebido por uma multidão de apoiadores e comentou sobre sua atuação à frente da campanha do petista. "Volto com força máxima (...) já provocamos uma revolução digital".

"O Lula não sabe usar as redes sociais e não tem que saber usar. O papel do Lula é continuar sendo o que ele é: o maior líder popular da história deste País. E assim como lá na seleção da Argentina, o Messi continua sendo gênio, mas ele precisa dos jovens para correr por ele, o Lula simplesmente precisa da gente fazer o trabalho nas redes sociais enquanto ele brilha".

O deputado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após apresentar uma arritmia cardíaca. Ele estava nos bastidores do debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado no domingo, 18, entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo, como um dos convidados do presidente.

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Na porta do hospital, comentou que estava há mais de duas semanas dormindo apenas 3 horas por dia e se alimentando mal. "Quando cheguei para o debate, em 30 minutos comecei com uma dor de cabeça muito forte, mas percebi que estava com muita dificuldade para respirar."

Ele ainda afirmou que não teve relação com nenhuma forte emoção que supostamente teria sentido lá. "Nem vi se alguém me provocou ou não, não tive nenhuma forte emoção".

Um boletim médico divulgado na tarde de segunda-feira, 19, informou que Janones apresentava evolução clínica favorável e poderia receber alta em até 48 horas. O quadro era considerado estável, e o parlamentar estava sob os cuidados da equipe da cardiologista Ludhmila Hajjar.

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Lula também publicou uma mensagem de apoio ao deputado nas redes sociais. O presidente afirmou que já havia conversado por telefone com Janones e enviou um recado durante uma passeata em Porto Alegre.

"Meu companheiro André Janones está se recuperando depois da batalha de ontem e já já estará de volta ao batente, pronto para mais uma jornada com o nosso Exército do Lula", escreveu o presidente. "Vamos lá, meu general. Vamos ativar nosso exército."