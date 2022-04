Janones diz que combate à desigualdade social é o único problema do Brasil

Da Redação

O deputado federal e pré-candidato à Presidência André Janones (Avante), afirmou nesta quinta-feira, 31, durante o Broadcast Live, que a mensagem principal da sua pré-candidatura é o combate à desigualdade social existente no Brasil. "É o único problema que o nosso País tem de fato. Todos os outros são derivados desse problema", declarou. Broadcast é o sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo o deputado, mesmo diante do cenário eleitoral polarizado, a propagação da sua campanha tem espaço por ser o único candidato que conversa com uma parcela específica da população. "O público que eu falo, estou sozinho falando para eles há 3 anos, desde que assumi o mandato como deputado. Ninguém disputa o voto dessas pessoas."

Ao justificar o baixo desempenho nas pesquisas de intenções de voto, apesar de se autodeclarar como "único" que dialoga com essa parcela da sociedade, Janones diz que é reflexo da "cultura do voto útil" que impera no Brasil. O deputado reforça que boa parte dos eleitores que votam no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou no presidente Jair Bolsonaro (PL) querem tirar um ou outro do poder.

"Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós teremos no segundo turno a terceira via disputando com Lula ou Bolsonaro", completou.