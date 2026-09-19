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Janja: vocês são resistência em um Estado (SC) governado pela extrema-direita

Escrito por Ana Paula Machado e Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse que os militantes da esquerda em Santa Catarina são a resistência contra a extrema-direita. A declaração foi feita em ato com o presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Florianópolis.

Segundo Janja, os eleitores de esquerda vivem em um Estado considerado o mais conservador do País e por isso, é deles a missão de, nessas próximas duas semanas, conversar com os indecisos, para levar Lula à vitória.

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"Nós somos as guardiãs da democracia na terra de Anita Garibaldi. Aqui temos mulheres que resistem e fazem a revolução. Sabemos que tem pessoas que já voltaram no bolsonarismo, mas foram se dando conta eles que nunca foram a favor do País e pelo Brasil", disse Janja, lembrando que o candidato a governador que apoia o presidente, Gelson Merísio (PSB), votou em Jair Bolsonaro em 2018.

"Temos duas semanas para trabalhar para a vitória mas com diálogo. É muito importante é conversando com gente que está indecisa e que está desanimada, principalmente os idosos, precisamos conversar com eles, para que irem votar. Vamos entrar em campo com o diálogo. O time do Lula e de milhões e milhões de brasileiros, e por isso que temos que entrar em campo."

Janja convocou também as mulheres para o debate político. Segundo ela, é importante que os militantes iniciem o diálogo com as indecisos de forma didática.

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"Não é para chegar brigando, mostre que elas têm as mesmas ideias do presidente Lula. Pergunte: o senhor concorda que quem ganha mais tem que pagar mais impostos? Conversa com os jovens que vão votar pela primeira vez, fala para ela que a extrema-direita diz que mulher não tem direito de votar, o que ela acha de ter dois dias de descanso na semana para ficar com a família. Sabemos que do outro lado defende a escala 7x0. Mostra que a família Bolsonaro é contra a escala 6x1."

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/CAMPANHA/SC/JANJA
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