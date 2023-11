Janja viaja com comitiva do governo Lula para COP-28 e segue direto para Dubai

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não está acompanhando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos compromissos oficiais na Arábia Saudita e no Catar realizados nesta terça-feira, 28, e quarta, 29. Ela viajou no avião presidencial até Riad, capital saudita, nesta segunda, 27, mas não ficou no país. De lá, a primeira-dama embarcou em um voo comercial para Dubai, nos Emirados Árabes, de acordo com a assessoria. Janja terá encontros com a sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi, conhecida como "Mãe da Nação". Ela é a mãe do presidente dos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. A previsão é que Lula chegue a Dubai na sexta-feira, 1º, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. O governo federal afirmou que não houve restrição à presença de Janja na Árabia Saudita e que a ida direto para Dubai ocorreu devido aos compromissos da primeira-dama. A Arábia Saudita impõe diversas regras às mulheres, que podem ser rigorosamente punidas se não as seguirem. Mulheres sempre precisam cobrir os corpos e os cabelos para circular nas ruas, não é permitido que conversem com homens que não sejam de suas famílias e alguns locais têm áreas separadas para homens e não autorizam mulheres desacompanhadas.

Lula se reuniu, em Riad, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, para tratar sobre investimentos do país no Brasil, nesta terça-feira. Nesta quarta, o presidente se encontrou com empresários e participou de um seminário promovido pela Embraer. No início da tarde, no horário de Brasília, Lula chegou a Doha, no Catar, onde vai participar, a partir desta quinta, 30, do Fórum Econômico Brasil-Catar e de reunião com emir Tamim bin Hamad al-Thani. Após a COP-28, Lula segue para Alemanha, onde vai se reunir com o primeiro-ministro, Olaf Scholz, no sábado, 3. No dia seguinte, terá um compromisso com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Além disso, estão previstos encontros com representantes de empresas alemãs.