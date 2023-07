Janja repreende mestre de cerimônia em evento com Lula: 'Segura um pouco, amiga'

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, repreendeu a mestre de cerimônia do evento de retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, nesta quarta-feira, 12. A reprimenda ocorreu enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entregavam a Ordem Nacional do Mérito Científico a pesquisadores e entidades.

O presidente ainda cumprimentava o físico Silvio Crestana, quando a mestre de cerimônia chamou a bióloga Selma Maria Bezerra Jerônimo. Janja, que estava ao lado de Lula, se aproximou do púlpito e repreendeu a profissional: "Segura um pouco. Ele nem entregou a faixa. Segura um pouco, amiga".

Entre os pesquisadores que receberam a condecoração, estão a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Vinícius Guimarães de Lacerda, que já tinham recebido a honraria anteriormente, mas que foi revogada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após críticas ao governo. Na época, 21 outros cientistas renunciaram às suas condecorações em solidariedade aos colegas. Esse grupo também foi agraciado no evento desta quarta.

Como mostrou o Estadão, aliados de Lula têm reclamado do excesso de influência da primeira-dama em assuntos do governo. Segundo interlocutores do Palácio do Planalto, Janja tem interferido em temas importantes da gestão desde que se instalou em um gabinete ao lado da sala presidencial.