Janja curte carnaval de Salvador em camarote de Gilberto Gil

Gabriel Moura (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, deixou a Base Naval de Aratu, onde passa o recesso de carnaval ao lado do marido, o presidente Lula, para curtir a folia no circuito Barra-Ondina. Ela foi ao camarote Expresso 2222 ao lado de Gilberto Gil e sua esposa, Flora Gil, além da mulher do senador Jaques Wagner (PT), Fátima Mendonça.

continua após publicidade .

Janja chegou ao camarote por volta das 16h30 deste domingo, 19, no início da folia no circuito. A presença dela foi registrada pelo perfil do Expresso 2222 no Instagram. "Domingo de encontros. Honra em receber a nossa Primeira Dama", diz a legenda da publicação onde aparecem ela, Gilberto e Flora Gil.

Lula, até o momento, não se dirigiu até o circuito para acompanhar a esposa.

continua após publicidade .

Expresso 2222

Um dos camarotes mais tradicionais do carnaval, o Expresso 2222 fica localizado no icônico Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra. O espaço é dedicado apenas a convidados de Gilberto Gil e sua família.

Lá, o serviço é All inclusive com cervejas premium, buffet, drinks, acarajé e até maquiadores à disposição dos convidados.

Também há apresentações musicais e DJs na área interna. Neste sábado, 18, por exemplo, Gilberto Gil e a ministra da Cultura Margareth Menezes fizeram um dueto.