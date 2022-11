Janja anuncia que mais de 20 atrações já confirmaram presença na posse de Lula

André Borges, Marlla Sabino, Amanda Pupo e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

A futura primeira-dama, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, anunciou nesta quarta-feira, 30, que mais de 20 artistas já confirmaram que participarão de evento de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, em dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. A ideia do governo de transição é fazer uma "grande festa popular", além das cerimônias institucionais.

"Estamos trabalhando nesta lista. Temos mais de 20 nomes confirmados", disse Janja, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde está o governo de transição.

De acordo com ela, que é responsável por organizar a posse presidencial, já confirmaram presença Pablo Vittar, BaianaSystem, Gabi Amarantos, Duda Beat, Martinho da Vila, Os Gilsons, Luedji Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Tulipa Ruiz, Maria Rita e Valeska Popozuda. A futura primeira-data também informou que aguarda a confirmação de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ludmilla e Emicida.

"Eu, pessoalmente, entrei em contato com Gilberto Gil. Ele está no Catar, na Europa, fiz o convite e estou aguardando a confirmação. Fiz o convite a Caetano Veloso, a Ludmilla e ao Emicida. Então, estamos aguardando essas respostas que, com certeza, vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1.º", disse Janja.

A futura primeira-dama afirmou que, além da posse institucional, ocorrerá o que foi batizado como "o festival do futuro". "A alegria vai tomar posse. Estamos trabalhando na lista de artistas que vão estar com a gente, artistas que estiveram conosco nesta caminhada, na vitória do Brasil da esperança, que participaram do clipe Brasil Sem Medo de Ser Feliz, que fizeram campanha", comentou.

Janja disse que trabalha na agenda de mobilização e que há muitas caravanas programadas para a festa da posse. "Assim que terminar a posse no Planalto, a gente começa com os palcos, às 18h30. A ideia é fazer o dia inteiro de atividades, desde o início da manhã, com algumas atividades culturais."

Serão erguidos dois palcos, que foram batizados de "Palco Gal Costa" e "Palco Elza Soares", em homenagem à memória das duas cantoras que morreram neste ano. "Faremos essa posse para o povo", destacou.

Janja afirmou que a posse presidencial seguirá o roteiro e o rito institucional. Questionada, minimizou preocupações em relação à segurança no evento. "A preocupação com segurança é a que sempre tem, a que envolve um presidente da República', disse. O esquema de segurança está sendo trabalhado com a Polícia Federal, Forças Armadas e gabinetes de segurança.

A previsão é de que Lula e Janja passem o Natal em São Paulo e, depois, sigam para Brasília.