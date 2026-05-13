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Jandira Feghali defende análisar cassação de mandato de Flávio Bolsonaro no Conselho de Ética

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 18:01:00 Editado em 13.05.2026, 18:14:57
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A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) defendeu nesta terça-feira, 13, que o Conselho de Ética do Senado avalie a cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após a divulgação de áudios em que ele cobra recursos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A parlamentar questionou o destino dos recursos mencionados nas conversas. "Para filme, esse dinheiro não foi. Quem é que enriqueceu com esse dinheiro?", afirmou em coletiva de imprensa. Segundo a deputada, o montante de R$ 154 milhões seria muito mais que o necessário para custear um filme comum.

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O líder do PT na Câmara, Pedro Uczai (SC), disse ainda que a base governista não teme a ampliação das apurações. "Não temos nenhuma preocupação. Investigue todos, doa a quem doer", declarou, ao defender a instalação de uma CPI e de uma CPMI para investigar a relação entre o Banco Master, agentes políticos e possíveis irregularidades financeiras.

Uczai classificou como "grave" a proximidade entre Flávio e Vorcaro, especialmente diante da condição do senador como possível nome da direita para a disputa presidencial de 2026. "É grave um pré-candidato à Presidência da República fazendo relação direta com o dono do Banco Master", afirmou.

Ao comparar a conduta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a de Flávio, o petista afirmou que, quando Daniel Vorcaro buscou interlocução com o governo federal, Lula teria adotado postura institucional. "O presidente Lula não pediu R$ 134 milhões para fazer um filme. Quando foi consultado, pediu investigação técnica do Banco Central", disse.

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VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/INTERCEPT/JANDIRA FEGHALI
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