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Jair Renan Bolsonaro anuncia pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina

Escrito por Juliano Galisi (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 10:32:00 Editado em 06.07.2026, 10:42:55
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O vereador de Balneário Camboriú Jair Renan Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciou neste domingo, 5, que é pré-candidato a deputado federal.

"Essa caminhada é feita ao lado de cada patriota que acredita em um Brasil forte, livre e próspero", disse o filho "04" de Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais.

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Renan Bolsonaro elegeu-se vereador de Balneário Camboriú nas eleições de 2024.

O filho "04" de Bolsonaro tornou-se réu por lavagem de dinheiro e falsificação de documentos, mas a ação penal do caso foi trancada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em fevereiro deste ano.

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ELEIÇÕES 2026/SC/DEPUTADO FEDERAL/JAIR RENAN BOLSONARO/ANÚNCIO/PRÉ-CANDIDATURA
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