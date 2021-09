Da Redação

Jair Bolsonaro testa negativo para Covid-19 neste domingo

O exame para a Covid-19 do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teve resultado negativo na manhã deste domingo (26). O diagnóstico molecular (RT PCR), considerado um dos mais precisos para a identificação da doença, foi feito no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Bolsonaro continua em isolamento cumprindo a recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após retornar de viagem aos Estados Unidos.

Conforme informações do analista de política da CNN, Gustavo Uribe, a agenda do presidente está mantida e ele deve voltar ao Palácio do Planalto ainda nesta segunda-feira (27). De acordo com assessores da Presidência, Bolsonaro deve realizar um exame de contraprova para confirmar o resultado negativo.

Nesta semana, o presidente deve realizar uma rodada de viagens por todas as regiões do país, começando pelo Nordeste, na terça-feira (28). As viagens tem como objetivo realizar a entrega de obras e anúncios de parcerias com gestores municipais e estaduais. A previsão é de que Bolsonaro visite o Norte do país na quarta-feira (29), seguindo para a região Sudeste no dia seguinte e termine a rodada no Sul do país na sexta-feira (1º).



Três integrantes da comitiva presidencial que compareceram à Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) testaram positivo para a doença, incluindo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um diplomata e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente.

Nesta semana, outros dois ministros do governo Bolsonaro tiveram o diagnóstico confirmado para a doença: o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.



Neste domingo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse em publicação no Twitter que realizou novo teste de diagnóstico após a viagem aos Estados Unidos e que o resultado foi negativo.

Com informações da CNN Brasil.