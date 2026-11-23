O ex-presidente Jair Bolsonaro está com pneumonia broncoaspirativa bilateral, identificada no domingo, e segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, apesar da melhora clínica desde o fim de semana.

Ele apresentou melhora após ser submetido a uma endoscopia que identificou e retirou acúmulos de fibras alimentares do estômago e do intestino delgado. A avaliação foi feita pelos médicos Brasil Caiado e Cláudio Birolini na tarde desta segunda-feira, 23, em entrevista à imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os médicos afirmaram que a complicação foi identificada após um episódio de vômito no domingo, seguido de queda na saturação de oxigênio e uma distensão abdominal (aumento no volume da barriga) no domingo à tarde. Bolsonaro passou a se queixar de dores, de acordo com os profissionais.

"Ele (teve) calafrios, e isso nos preocupou bastante. Nós não estávamos conseguindo aspirar com a sonda gástrica. O presidente é muito sensível à broncoaspiração. O doutor Cláudio sugeriu que nós fizéssemos novos exames de urgência, e nós detectamos uma pneumonia broncoaspirativa bilateral", afirmou Caiado.

A broncoaspiração ocorre quando conteúdo do estômago entra nas vias respiratórias, provocando inflamação e infecção pulmonar. A pneumonia identificada desta vez, no entanto, é de menor intensidade do que aquela apresentada pelo ex-presidente em março, de acordo com os médicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro passa por jejum de alimentos sólicos e está sendo tratado com antibióticos intravenosos, em um ciclo estimado de sete a dez dias. Nas primeiras 24 horas, segundo os médicos, o ex-presidente apresentou boa resposta à medicação.

A saúde de Bolsonaro está estável do ponto de vista hemodinâmico, infeccioso e respiratório, mas ele precisa de suplementação de oxigênio em baixa quantidade, entre um e dois litros. Também recebeu noradrenalina, medicamento usado para ajudar na manutenção da pressão arterial. A dose, segundo a equipe, era baixa e já estava em processo de retirada.

O acúmulo de material fibroso, segundo os médicos, foi associado ao quadro de suboclusão intestinal que levou à internação de Bolsonaro na última sexta-feira, 20. O problema consiste em uma obstrução parcial da passagem do conteúdo pelo intestino delgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Birolini afirmou que Bolsonaro vinha aumentando, nos últimos meses, o consumo de alimentos ricos em fibras, como verduras, saladas e frutas com casca. O material teria se acumulado progressivamente no aparelho digestivo, dificultando o trânsito intestinal.

Os médicos identificaram a presença das fibras depois de perceberem que a sonda nasogástrica usada para descomprimir o aparelho digestivo não funcionava adequadamente. Ao retirar o equipamento, Birolini constatou que ele estava obstruído por material alimentar fibroso.

Uma endoscopia confirmou a presença de grande quantidade desse material no estômago e no duodeno. Parte dos resíduos foi retirada durante o procedimento, o que provocou melhora significativa da distensão abdominal e das dores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os médicos disseram que mudaram a estratégia de tratamento com a identificação da causa provável do problema e a resposta positiva à endoscopia. Eles chegaram a cogitar uma nova intervenção cirúrgica, mas a equipe passou a priorizar medidas clínicas, incluindo medicamentos para auxiliar na dissolução das fibras que ainda estão no intestino.

A cirurgia não está descartada, segundo eles. Birolini, uma intervenção poderá ser necessária caso surjam complicações, como sinais de sofrimento intestinal, comprometimento vascular ou perfuração. O cirurgião afirmou que uma eventual cirurgia é tecnicamente possível, apesar do histórico de múltiplos procedimentos abdominais do ex-presidente. Mas novas intervenções cirúrgicas são evitadas sempre que possível.

"Ele (Bolsonaro) fez múltiplas cirurgias em decorrência da facada que recebeu lá atrás (durante a campanha eleitoral de 2018) e ele sofre cronicamente com essa questão de aderências intestinais. Essas aderências são fruto das múltiplas cirurgias que ele fez, elas são persistentes, não tem solução para isso", declarou Birolini.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A retomada da alimentação vai depender do restabelecimento do trânsito intestinal, que ainda não apresentou movimentos espontâneos suficientes, segundo os médicos.

Bolsonaro também realiza fisioterapia respiratória e motora. A equipe relatou que ele estava "abatido" e "calado" nos últimos dias, mas apresentou melhora do estado geral após a realização da endoscopia e o alívio do desconforto abdominal.