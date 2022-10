Jair Bolsonaro segue sem se pronunciar sobre resultado das eleições

Da Redação

Existe a expectativa de o presidente se pronunciar ainda nesta segunda-feira (31)

Até o momento, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), não se pronunciou sobre o resultado das eleições. O candidato pelo Partido Liberal tentou se reeleger, mas acabou sendo derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, ocorrido nesse domingo (30). De acordo com a informações do Tribunal Superior eleitoral (TSE), Lula conquistou 60.345.999 votos (50,90%), e Bolsonaro, 58.206.354 (49,10%).

Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada na manhã desta segunda-feira (31) e não se manifestou oficialmente sobre sua derrota. Existe a expectativa de que ele fale nesta segunda-feira, mas a agenda oficial segue em aberto.

Desde o domingo, Bolsonaro ficou isolado e em silêncio no Palácio da Alvorada. Por volta das 9h30, o candidato derrotado deixou o local em direção ao Palácio do Planalto em um comboio de quatro carros.



Havia equipes de reportagem em frente ao local aguardando pelo presidente, mas ele não concedeu entrevistas.

Bolsonaro é o candidato derrotado que mais demorou a reconhecer a vitória do adversário numa corrida presidencial. Enquanto ele não se manifesta, estradas são fechadas pelo menos 11 estados e no Distrito Federal.

