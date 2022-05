Jair Bolsonaro desembarca em Maringá para Expoingá

Da Redação

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, chegou em Maringá, por volta das 14h40, acompanhado do deputado Filipe Barros, Osmar Serraglio, Sérgio Souza e outras autoridades. O pouso foi anunciado por Barros nas suas redes sociais.

continua após publicidade .

"Desembarcando em Maringá agora, junto com o presidente Bolsonaro, a bancada de deputados aqui do Paraná, nosso grande Osmar Serraglio e o Sérgio Souza aqui atrás", disse o deputado Federal no Instagram.

Bolsonaro participará da 48ª Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial de Maringá (Expoingá), que acontece na Sociedade Rural do município. O evento é uma comemoração aos 75 anos da cidade. A visita do presidente ao evento está marcada para às 16h e deve durar, aproximadamente, duas horas.

continua após publicidade .

Além disso, uma motociata, que é um tradicional passeio de motocicleta promovido pelo presidente, está prevista para ocorrer, também nesta quarta-feira (11), momentos antes da visita à Expoingá.

A realização do passeio foi confirmada pelo deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP), por meio das redes sociais. Na segunda-feira (09), o deputado compartilhou no Twitter uma imagem feita durante reunião com forças de segurança envolvidas na organização do evento.

Assista a live do Presidente: null - Vídeo por: Jair Messias Bolsonaro