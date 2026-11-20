O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado nesta sexta-feira, 20, no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. Segundo boletim médico divulgado pela unidade, ele permanece hospitalizado para a realização de exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informa a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta.

A nota é assinada pelo cardiologista Brasil Caiado e pelos cirurgiões Claudio Birolini e Alexandre Chartuni.

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Mais cedo, o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou, em publicação nas redes sociais, que o pai havia sido levado ao hospital após sentir fortes dores abdominais. Ele atribuiu o episódio às condições de prisão e à falta de mobilidade do ex-presidente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também confirmou o encaminhamento hospitalar e afirmou ainda que está voltando de sua viagem a Israel.