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Itamaraty passou a ser um braço político partidário, acusa Caiado

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, voltou a afirmar nesta segunda-feira, 24, que o Itamaraty é um "braço político partidário". A fala foi feita durante o encontro promovido pelo Comunitas, organização voltada ao fortalecimento da gestão pública brasileira. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSD, participa do evento.

O candidato afirmou que quem foi eleito presidente da República precisará resgatar o Itamaraty. "Ele tem que resgatar a chancelaria brasileira, que sempre foi um exemplo ao Brasil, nós sempre nos orgulhando do Itamaraty, e que de repente passou a ser um braço político partidário e deixou de ser uma política de expansão da nossa capacidade de mercado e de poder cada vez mais dar alternativa para a produção nacional", afirmou.

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