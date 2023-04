Itamaraty: agenda de Lula remarcada na China começa no dia 10 em Xangai

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começará por Xangai a sua missão oficial à China, conforme informação do Itamaraty.

A agenda na China, remarcada por conta do quadro de pneumonia que impediu Lula de viajar ao país no último sábado, está programada agora para acontecer entre os dias 10 e 14 de abril. A data anunciada pela chancelaria traz um pequeno ajuste em relação à informação dada ontem pelo Planalto, que previa a ida de Lula em 11 de abril, com retorno no dia 15.

Depois de Xangai, onde deve participar da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como banco dos Brics, Lula embarca a Pequim para a reunião com o presidente chinês, Xi Jinping. A expectativa é de que pelo menos 20 acordos de cooperação sejam assinados entre os países na visita de Estado.