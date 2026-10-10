Itália marca nova audiência de extradição de Carla Zambelli para o fim do mês

A Justiça da Itália marcou para o dia 27 de outubro uma audiência para julgar novo pedido feito pelo governo brasileiro para extraditar a ex-deputada federal Carla Zambelli. A data foi confirmada ao Estadão pelo advogado Eduardo Maurício, que integra a equipe de defesa da brasileira.

A audiência analisará o segundo pedido de extradição solicitado pelo governo brasileiro, desta vez relativo à condenação da ex-parlamentar a cinco anos e três meses de prisão por perseguir, à mão armada, o jornalista Luan Araújo nas ruas de São Paulo durante o segundo turno da eleição de 2022.

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O pedido foi negado em julho deste ano pela Corte de Cassação, instância máxima do país europeu. A decisão, contudo, não foi definitiva, pois o tribunal determinou que a Corte de Apelação de Roma realizasse um novo julgamento.

A defesa da ex-parlamentar espera que o pedido de extradição seja negado e cita, em nota, "falta de garantias processuais". O relator dessa condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) foi o ministro Gilmar Mendes.

O primeiro pedido para que Zambelli cumprisse pena no Brasil foi negado pela Corte de Cassação em maio. Aquela solicitação do governo do Brasil era relativa à condenação da ex-deputada pela invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

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A Justiça italiana considerou que o ministro do STF Alexandre de Moraes foi parcial ao atuar como julgador e "pessoa afetada pelo crime imputado" à ex-parlamentar no processo.

O advogado Eduardo Maurício afirmou ainda que está preparando dois pedidos de revisões criminais e de exclusão de Zambelli da lista da Interpol. "As duas condenações no Brasil são abusivas e ilegais baseadas em perseguição política e parcialidade do julgador, o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ministro do STF Gilmar Mendes", disse o advogado de Zambelli.

A ex-deputada ficou cerca de um ano presa na Itália e foi solta após a decisão sobre o primeiro pedido de extradição. Ela aguarda em liberdade o julgamento sobre o segundo caso.

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Zambelli fugiu do Brasil em maio de 2025, dias após ter sido condenada no caso da invasão ao CNJ. Ela foi inicialmente para os Estados Unidos e depois desembarcou na Itália, onde possui cidadania.