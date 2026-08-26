Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

'Isso é absolutamente falso', diz Tarcísio sobre estar deixando o Estado de SP sem caixa

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou nesta quarta-feira, 26, que esteja deixando um Estado sem caixa: "Isso é absolutamente falso", disse o candidato à reeleição, durante sabatina ao vivo promovida pela Veja.

Ao ser questionado sobre a afirmação do adversário Fernando Haddad (PT) de que o governador está deixando o governo de SP sem caixa, Tarcísio afirma que é falsa a fala. "Me admira muito a pessoa que quebrou o Brasil falar de fiscal. Vamos fazer algumas comparações. Eu acho que o indicador importante é quando a gente pega o resultado primário. A gente trabalhou os três últimos anos com o resultado primário positivo, com superávit", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostrou que o governador de São Paulo está com 40% de intenções de voto, contra 27% de seu principal adversário, o ex-ministro Fernando Haddad (PT).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Caixa ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO Governo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV