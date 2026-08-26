'Isso é absolutamente falso', diz Tarcísio sobre estar deixando o Estado de SP sem caixa

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou nesta quarta-feira, 26, que esteja deixando um Estado sem caixa: "Isso é absolutamente falso", disse o candidato à reeleição, durante sabatina ao vivo promovida pela Veja.

Ao ser questionado sobre a afirmação do adversário Fernando Haddad (PT) de que o governador está deixando o governo de SP sem caixa, Tarcísio afirma que é falsa a fala. "Me admira muito a pessoa que quebrou o Brasil falar de fiscal. Vamos fazer algumas comparações. Eu acho que o indicador importante é quando a gente pega o resultado primário. A gente trabalhou os três últimos anos com o resultado primário positivo, com superávit", disse.

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A pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, mostrou que o governador de São Paulo está com 40% de intenções de voto, contra 27% de seu principal adversário, o ex-ministro Fernando Haddad (PT).