Isabel foi símbolo de luta na defesa de seus ideais e abriu portas, diz Lula

Matheus de Souza (via Agência Estado)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), manifestou, em suas redes sociais, pesar pela morte de Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei e uma das escolhidas para integrar o grupo técnico de esporte no gabinete de transição. "Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais", escreveu o petista.

Lula também destacou o "pioneirismo no esporte" da ex-ponteira da seleção brasileira que, segundo ele "abriu as portas" para brasileiras. "Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino", continuou. "Meus sentimentos e solidariedade aos filhos, netos, familiares e admiradores de Maria Isabel Barroso Salgado, nossa eterna Isabel do Vôlei".

A ex-atleta brasileira foi acometida pela síndrome aguda respiratória do adulto, uma condição clínica rara, e morreu nesta manhã.

Gleisi e Padilha

A presidente do PT, deputada reeleita Gleisi Hoffmann (PR) também se manifestou no Twitter. "Muita tristeza perdermos hoje a Isabel do Vôlei. Mulher de talento, coragem e posições firmes. Contribuiu diretamente para a vitória da democracia e estava no grupo de esportes do gabinete de transição. Nossa solidariedade à família e a todos e todas que a admiram", relatou.

Também deputado reeleito, Alexandre Padilha (PT-SP), citou, em postagem, a inclusão de Isabel no grupo de transição e relatou que ela "será lembrada por sua grandeza no esporte e na democracia."