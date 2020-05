Irônico, filho '04' de Bolsonaro chama covid-19 de 'gripezinha': 'Peguei, passou'

Em transmissão nas redes sociais, Jair Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente Jair Bolsonaro, de 22 anos, tratou com desdém a pandemia da covid-19, que matou mais de 5.400 pessoas no Brasil até agora. "Isso é história da mídia aí para trancar você dentro de casa. Achar que o mundo tá acabando. Pô, é só uma gripezinha, irmão", disse, emendando um palavrão. "Peguei, passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando", completou. Depois ele se corrige e diz que prefere morrer transando do que tossindo.

Em outros momentos do vídeo, em que Jair Renan aparece disputando um jogo online, ele também trata da doença. Ao interagir com outros jogadores, ele é questionado no "chat" da transmissão se teve a doença, mas desta vez afirma que não e repete frase de seu pai. "Essa gripe não chega até mim, não. Meu histórico de atleta."

Há 4 vídeos nesta página que mostram o filho "04" de Bolsonaro disputando jogos online de tiro enquanto interage com comentários feitos no "chat". Em determinado momento, Jair Renan defende o livre porte de arma e insinua que, se houvesse armamento, a população descumpriria as regras de isolamento. "Para mim todo mundo tinha de ter uma arma mesmo. Duvido se cada um da população tivesse uma arma estaria tendo essa quarentena aí."

A frase de Renan sobre ter pegado a covid-19 viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 30, e foi retirado de vídeo de 43 minutos publicado há 10 dias em um perfil com nome de Jair Renan numa rede social para fazer transmissões online.

Procurado, o Planalto disse que não comentará declarações do filho do presidente e não confirmará se ele teve mesmo a doença. O Estado também tenta contato com Renan. No último dia 10 de abril, o presidente da República visitou o filho Jair Renan no apartamento onde o jovem reside, no Sudoeste, em Brasília.

Além de tratar da covid-19, nos vídeos de jogos online Jair Renan faz comentários sobre polêmicas que cercam a família Bolsonaro. Questionado no chat se "está na hora do impeachment do teu pai" , ele responde com vários palavrões.