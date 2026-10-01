Irmãos Bolsonaro usam cancelamento de debate da Globo para criticar STF e Lula nas redes

Os irmãos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro usaram o cancelamento do debate presidencial da TV Globo nesta quinta-feira, 1º, para fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao processo eleitoral e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O encontro foi suspenso após decisões judiciais de última hora alterarem as regras do programa e depois das desistências de Lula e Flávio Bolsonaro (PL).

Flávio, candidato à Presidência, fez uma transmissão ao vivo no mesmo horário em que o debate estava previsto. O senador havia desistido de participar horas antes, sob a alegação de "censura" do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), depois que a Corte proibiu a Globo de manter o púlpito vazio de Lula e de permitir perguntas dirigidas ao petista, que não estaria presente.

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Carlos Bolsonaro (PL), candidato ao Senado por Santa Catarina, participou da live ao lado do irmão e criticou o que classificou como interferência do STF no processo eleitoral.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, atacou Lula nas redes sociais por participar do Flow Podcast no horário em que estava previsto o debate da Globo. "Um verdadeiro escárnio esta eleição de 2026 comparada com a de 2022. E ainda assim esses sem vergonha vão perder", escreveu. Lula participou da entrevista no podcast na noite desta quinta-feira.

O cancelamento ocorreu também após o ministro Gilmar Mendes, do STF, determinar a inclusão de Renan Santos (Missão) no debate. A Globo afirmou que as decisões judiciais de última hora alteraram regras previamente acordadas e provocaram "insegurança jurídica".