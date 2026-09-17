Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Irmão de Bolsonaro diz a jornal que Flávio 'não arrasta multidões'

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato a deputado federal por São Paulo, Renato Bolsonaro, afirmou que o sobrinho Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, não reproduz a capacidade de mobilização política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Renato, que é irmão do ex-presidente, avaliou que a diferença de estilo entre os dois é um dos desafios da campanha de Flávio.

"Flávio não é Jair. Não arrasta multidões. Não tem jeito. Cada um é cada um e tem que conquistar esse espaço", afirmou Renato em entrevista ao O Globo. Segundo ele, Jair acompanha a campanha do filho e demonstra confiança na candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Renato também relatou dificuldades para se aproximar de Flávio durante um evento na Avenida Paulista. De acordo com o irmão do ex-presidente, o entorno do candidato ficou mais restrito durante a campanha. "Hoje tem muita gente em volta. Chegar perto é difícil", disse.

O candidato a deputado também afirmou que Jair Bolsonaro poderá ter participação em um eventual governo de Flávio, embora não saiba se isso ocorreria formalmente como ministro. Para Renato, a experiência acumulada pelo ex-presidente poderia ser aproveitada em funções como a de conselheiro. "Tenho certeza que vai participar ativamente do governo. É uma pessoa que não pode ser descartada de um governo real e de fato", declarou.

Renato disse ainda que Jair acompanha, dentro das limitações impostas pela prisão domiciliar, os movimentos da campanha do filho e que também assistiu ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira. Segundo ele, o ex-presidente tem acesso à televisão aberta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/TIO/RENATO BOLSONARO/AVALIAÇÃO/CAMPANHA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV