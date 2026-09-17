Irmão de Bolsonaro diz a jornal que Flávio 'não arrasta multidões'

O candidato a deputado federal por São Paulo, Renato Bolsonaro, afirmou que o sobrinho Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, não reproduz a capacidade de mobilização política do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Renato, que é irmão do ex-presidente, avaliou que a diferença de estilo entre os dois é um dos desafios da campanha de Flávio.

"Flávio não é Jair. Não arrasta multidões. Não tem jeito. Cada um é cada um e tem que conquistar esse espaço", afirmou Renato em entrevista ao O Globo. Segundo ele, Jair acompanha a campanha do filho e demonstra confiança na candidatura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Renato também relatou dificuldades para se aproximar de Flávio durante um evento na Avenida Paulista. De acordo com o irmão do ex-presidente, o entorno do candidato ficou mais restrito durante a campanha. "Hoje tem muita gente em volta. Chegar perto é difícil", disse.

O candidato a deputado também afirmou que Jair Bolsonaro poderá ter participação em um eventual governo de Flávio, embora não saiba se isso ocorreria formalmente como ministro. Para Renato, a experiência acumulada pelo ex-presidente poderia ser aproveitada em funções como a de conselheiro. "Tenho certeza que vai participar ativamente do governo. É uma pessoa que não pode ser descartada de um governo real e de fato", declarou.

Renato disse ainda que Jair acompanha, dentro das limitações impostas pela prisão domiciliar, os movimentos da campanha do filho e que também assistiu ao julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira. Segundo ele, o ex-presidente tem acesso à televisão aberta.