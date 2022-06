Ipespe: número de eleitores que dizem não conhecer Simone Tebet cai 13 pontos

Natália Santos (via Agência Estado)

O número de eleitores que afirmam "não conhecer o suficiente" a senadora Simone Tebet , pré-candidata à Presidência pelo MDB, caiu 13 pontos em um mês, de acordo com pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, 3. De acordo com o levantamento, esse número, que era de 49% no começo de maio, agora é de 36%.

continua após publicidade .

A rejeição à senadora também teve queda, passando de 35% há um mês para 31%. É a menor taxa entre os pré-candidatos, de acordo com a pesquisa. Na outra ponta, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem o maior porcentual de eleitores que não votariam nele "de jeito nenhum", com 59%, seguido pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva (43%) e o pedetista Ciro Gomes (40%).

Ciro Gomes (PDT) tem o maior potencial de ganhar novos eleitores, pelo levantamento: 43% afirmam que "poderiam votar" no pedetista. O índice dos que cogitam votar em Simone é de 25%, em Lula, 12% e em Bolsonaro, 8%.

continua após publicidade .

A pesquisa Ipespe entrevistou 1.000 pessoas entre os dias 30 de maio 1º de junho 2022. A margem de erro é de 3,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-02893/2022.