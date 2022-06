Ipespe mostra Lula com 45% dos votos e Bolsonaro com 34%

Matheus de Souza (via Agência Estado)

Pesquisa Ipespe divulgada nesta sexta-feira, a primeira do mês de junho, mostra que o cenário permanece cristalizado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 45% dos votos na pesquisa estimulada de primeiro turno. Jair Bolsonaro (PL) continua em segundo lugar, com 34%. Os números são os mesmos apresentados na última rodada do levantamento.

A pesquisa é a primeira sem o nome do ex-governador João Doria (PSDB), que desistiu da disputa após enfrentar um desgaste dentro de seu partido. Contudo, a saída do tucano não representou grandes mudanças no cenário que vinha se desenhando ao longo dos últimos meses.

Ciro Gomes (PDT), continuou no terceiro lugar, oscilando de 8% da leitura anterior para 9% agora. Simone Tebet (MDB) manteve os 3%, André Janones (Avante), Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) ficaram com 1% cada. O porcentual de eleitores que não escolheu nenhum candidato ficou em 7%.

Os números continuaram cristalizados nas simulações de segundo turno. Lula também conta com o favoritismo no cenário. O ex-presidente e Bolsonaro mantiveram o porcentual de eleitores registrado na semana anterior: 53% e 35%, respectivamente.

Para o levantamento foram realizadas 1.000 entrevistas de abrangência nacional, nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02893/2022. A margem de erro máxima é de 3,2 pontos porcentuais.