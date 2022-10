Ipec aponta que Lula cresce sobre Bolsonaro e assume a liderança isolada no Rio

Fabio Grellet (via Agência Estado)

O ex-presidente e candidato petista à presidência Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para presidente no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Ipec divulgada na noite desta terça-feira, 20, pela TV Globo. Ele tem no Estado 42%, um ponto percentual a mais do que na pesquisa anterior, divulgada há uma semana. O atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) manteve 36%.

Como a amostra de eleitores é maior, a margem de erro caiu de três para dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, os cinco pontos percentuais a mais para Lula representavam empate técnico. Agora, os seis pontos percentuais a favor do petista indicam liderança isolada, fora da margem de erro. A diferença entre eles pode ser de no mínimo dois e no máximo dez pontos percentuais, sempre a favor de Lula.

Em seguida, figuram Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), empatados com 5%, como no levantamento da semana passada. Soraya Thronicke (União Brasil) e Felipe d'Avila (Novo), empatados com 1%. Antes, Soraya tinha 2% e D'Ávila registrou 0%.

Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Sofia Manzano (PCB), Vera (PSTU) e Padre Kelmon (PTB) registraram 0%. Kelmon não figurava na pesquisa anterior. Os demais haviam registrado o mesmo patamar de 0%.

Votos nulos ou em branco são 6% (eram 5% na semana passada). Quatro por centro dos consultados não sabem ou não responderam. O número estava antes em 5%.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no Estado do Rio, no período de 24 a 26 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitora do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sob o código RJ-00773/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-09459/2022.