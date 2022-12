Internautas especulam que lavagem do Planalto foi feita com sal grosso

Da Redação

Os preparativos para a cerimônia de posse de Lula (PT) entraram na reta final

A rampa do Palácio do Planalto foi lavada nessa quarta-feira (28), dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente da República. Vídeos do processo de limpeza circulam nas redes sociais e, nas imagens, é possível ver um pó branco escorrendo.

Alguns políticos disseram que seria sal grosso. Já a atual assessoria da Presidência negou os comentários feitos por deputados petistas.

"A informação da lavagem da rampa com sal grosso não procede. A filmagem que foi veiculada pela imprensa foi realizada na primeira lavagem da rampa após a realização do serviço de aplicação de rejunte. São resíduos do referido material", informou a Secretaria-Geral da Presidência, por meio de uma nota.

Na cultura popular, o sal grosso é um elemento capaz de "limpar coisas ruins".



No vídeo, é possível ouvir a voz de um homem que diz: "Já foi jogado sal grosso aqui?".

Assista:

A rampa é onde acontece a tradicional passagem de faixa entre presidentes, o que ainda não está definido como será neste ano, já que Jair Bolsonaro (PL) se recusou a participar da cerimônia.



Com informações do UOL.

