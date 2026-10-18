Institutos de pesquisas são criticados por bolsonaristas na Avenida Paulista

A pouco menos de uma hora para começar o "Bloquinho do 22", ato na Avenida Paulista, apoiadores do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), começam a se concentrar entre a Rua Ministro Rocha Godoy e Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

Um novo personagem entrou na mira dos ataques dos bolsonaristas: o resultado das pesquisa eleitorais mais recentes que colocam Lula e Flávio tecnicamente empatados na disputa do segundo turno. Na estação do Metrô Paulista/Consolação, junto com xingamentos dirigidos ao candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ecoavam gritos de "as pesquisas de ontem são manipuladas".

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Os dois sentidos da Av. Paulista, um dos principais pontos do lazer dominical do paulistano, cedem espaço para os apoiadores do candidato do PL.