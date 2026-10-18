Institutos de pesquisas são criticados por bolsonaristas na Avenida Paulista
A pouco menos de uma hora para começar o "Bloquinho do 22", ato na Avenida Paulista, apoiadores do candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), começam a se concentrar entre a Rua Ministro Rocha Godoy e Avenida Brigadeiro Luis Antônio.
Um novo personagem entrou na mira dos ataques dos bolsonaristas: o resultado das pesquisa eleitorais mais recentes que colocam Lula e Flávio tecnicamente empatados na disputa do segundo turno. Na estação do Metrô Paulista/Consolação, junto com xingamentos dirigidos ao candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ecoavam gritos de "as pesquisas de ontem são manipuladas".
Os dois sentidos da Av. Paulista, um dos principais pontos do lazer dominical do paulistano, cedem espaço para os apoiadores do candidato do PL.