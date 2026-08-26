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'Inimaginável' um brasileiro se colocar contra a sua pátria, diz Caiado sobre família Bolsonaro

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, condenou o comportamento da família Bolsonaro em relação ao "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. As declarações ocorreram em sabatina da rádio CBN e dos jornais O Globo e Valor Econômico, nesta quarta-feira, 26.

"Péssimo, condenável, inimaginável aceitar qualquer posição em que um brasileiro se coloque contra a sua pátria, com qualquer punição. Eu me levantei e me levanto contra todas as outras. Eu não admito ingerência no meu País", declarou.

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Caiado acrescentou: "Eu, jamais na minha vida, caminharia num processo de aplaudir ou de querer fomentar qualquer iniciativa contra o meu País. País é aquilo que você tem paixão". O ex-governador de Goiás também disse ter "orgulho" de ser brasileiro. "Qualquer cidadão que se coloque nessa posição é lesa-pátria. É inaceitável, é inadmissível. Ninguém pode se vangloriar de qualquer iniciativa contra o seu próprio País."

Em seguida, também criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse querer "resgatar a diplomacia". "O Lula queria deixar isso acontecer. E o Sidônio (Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação do governo) falava: deixa isso acontecer, aí você vai criar um quadro de que você é patriota."

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