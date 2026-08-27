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Indexa/Broadcast: 45% acham que Flávio poderia cortar benefícios sociais se eleito -

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) é o candidato à Presidência mais associado pelos eleitores à possibilidade de redução ou corte de benefícios sociais. De acordo com a pesquisa Indexa/Broadcast, 45% dos entrevistados afirmam que ele poderia adotar a medida caso fosse eleito. No sentido oposto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os nomes que poderiam ampliar os programas, citado por 48% dos eleitores consultados pelo levantamento.

Depois de Flávio, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece como o segundo candidato mais associado ao corte de benefícios, com 22%. Em seguida, estão o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 18%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 16%, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, e Lula, com 10%.

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Quando a pergunta trata da possibilidade de aumento dos benefícios sociais, Flávio é citado por 15% dos entrevistados. Caiado aparece com 5%.

As duas perguntas admitiam respostas múltiplas, ou seja, cada entrevistado poderia indicar mais de um candidato. Por isso, os porcentuais não são excludentes nem somam necessariamente 100%. Os resultados também mostram percepções cruzadas: parte dos eleitores acredita que Flávio poderia ampliar os programas, enquanto Lula também é citado entre os nomes que poderiam reduzi-los.

Na avaliação do CEO da Indexa Pesquisas, Arilton Freres, a associação de Flávio ao corte de benefícios decorre mais da polarização entre lulismo e bolsonarismo do que de uma análise das propostas do candidato do PL.

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"Eu acho que a razão está mais no eleitor consolidado de Lula do que em uma análise crítica sobre quem é Flávio na disputa", afirmou Freres em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo ele, como a rejeição ao candidato do PL é elevada entre os apoiadores do petista, a resposta mais natural desse grupo seria apontá-lo como o presidenciável com maior possibilidade de reduzir os programas.

Apesar do discurso de Flávio tentar dar enfoque a cortes de gastos na máquina pública, Freres avalia que a associação feita pelo eleitor a eventuais cortes funciona principalmente como uma marca ideológica. "Não há uma razão prática para essa conclusão. Ela é muito mais ideológica, na contraposição entre Lula e Bolsonaro", afirmou.

Para o pesquisador, não há no histórico recente do bolsonarismo uma experiência que sustente de forma direta essa percepção. Freres lembrou que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, com aumento dos valores nominais e ampliação do alcance do programa.

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"Na véspera da eleição de 2022, o que não faltou foi ampliação de programas sociais em uma tentativa de vencer a disputa", disse em entrevista à Broadcast.

Pesquisa

Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

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A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado. O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

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benefícios corte ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/INDEXA/BROADCAST
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