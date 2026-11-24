O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que a "inação das grandes potências tem sido fator de instabilidade no mundo" e que "o mundo é maior que os três", referindo-se às maiores potências do mundo. A fala foi em cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores de vários países.

"A ação e a inação das grandes potências tem sido fator de instabilidade, mas não se deve esquecer que o mundo é maior que os três. Só na ONU somos 193 países com igual direito a soberania e desenvolvimento", afirmou.

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Lula não disse explicitamente o nome de Estados Unidos, Rússia e China em sua fala. Os líderes dos três países, que representam três das maiores potências atualmente, estiveram reunidos recentemente na China, em um encontro histórico.

Em seu discurso, Lula também criticou o resultado da COP31. Disse que "o multilateralismo sai enfraquecido toda vez que países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade".

"A COP31 terminou sem ser possível chegar a um consenso. O multilateralismo sai enfraquecido toda vez que países se recusam a trabalhar juntos pelo bem da humanidade. Aqui no Brasil, a cidade gaúcha de Tupanciretã acaba de ser devastada por uma tempestade extrema. Houve vítimas fatais. Famílias perderam a casa. Todo o planeta será afetado pela mudança do clima", disse o presidente.

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A entrega das cartas credenciais é uma cerimônia que simboliza a recepção e o início da representação de um embaixador em um país estrangeiro. É nessa cerimônia que o presidente de um país recebe embaixadores de vários outros países e os recepciona no país em que ficarão sediados.

Na cerimônia desta terça-feira, 24, foram recebidas as cartas dos embaixadores do Chile, Espanha, Canadá, França, União Europeia, Gabão, Malawi, Jordânia, Singapura, Honduras, Nova Zelândia, Estônia, Luxemburgo e Malta.

Lula afirmou a esses novos embaixadores que eles "serão nossos parceiros no projeto de um país soberano, justo e sustentável". O presidente brasileiro afirmou que "estamos construindo um Brasil de mais oportunidades a todos, em que proteger os povos indígenas e as comunidade quilombolas não é olhar para o passado".

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O presidente brasileiro reforçou a posição do Brasil de defender a eleição de uma mulher latino-americana para o cargo de secretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O mandato do atual secretário-geral, António Guterres, vai até o fim deste ano.

"Trabalharemos com todos os países que queiram desenvolver conosco relações mutuamente benéficas. Vocês serão aliados na defesa de um mundo baseado no multilateralismo. Por isso, a eleição para a secretaria-geral da ONU, que Brasil espera que seja ocupado por uma mulher latino-americana, terá papel fundamental", afirmou.