Imprensa internacional repercute eleição presidencial no Brasil: futuro da América Latina

A eleição presidencial brasileira ganha destaque na imprensa internacional neste domingo, 4. Em matéria deste domingo, o The New York Times diz acreditar que a "disputa pode definir o futuro da América Latina" e cita o temor de interferência do governo Trump nas eleições brasileiras.

"Os dois principais candidatos apresentam projetos opostos para o futuro da maior democracia da América Latina. As divergências incluem a concessão de acesso preferencial aos Estados Unidos na exploração de terras raras, a proteção da Amazônia contra o desmatamento e o distanciamento das relações com a China", apontou o NYT.

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O jornal também cita a crise do Banco Master, escândalo financeiro e a liquidação da instituição em função de fraudes bilionárias que atingiu figuras do Governo Federal, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF).

"Um amplo escândalo de corrupção envolvendo boa parte da elite política e do Judiciário - incluindo o próprio Flávio Bolsonaro - esfriou o ânimo dos eleitores.", disse o jornal.

A revista inglesa The Economist classifica o pleito como "o mais importante da América Latina" com um tom mais crítico no título: "O concurso de impopularidade do Brasil", numa tradução livre. A reportagem também destaca a polarização política e um teste para a influência do presidente Donald Trump na região.

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"O resultado será um teste para medir o alcance da influência de Donald Trump na região", afirma a revista. "Desde que voltou ao poder, em 2025, todas as sete eleições presidenciais realizadas na América Latina foram vencidas por líderes de direita apoiados por ele. Uma vitória da direita no Brasil seria, até agora, o maior prêmio para Trump".