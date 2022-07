Ibaneis tem 28% e Arruda soma 25% na disputa pelo governo do DF, diz pesquisa

Bruno Luiz (via Agência Estado)

Pesquisa Correio Braziliense/Quaest divulgada hoje mostra que o governador Ibaneis Rocha (MDB) tem 28% das intenções de voto, seguido pelo ex-governador José Roberto Arruda (PL), com 25%. O resultado mostra empate técnico entre os dois, considerando a margem de erro do levantamento, de 2,5 pontos percentuais.

O senador José Antônio Reguffe (União) vem terceiro, com 11%, também empatado tecnicamente com a quarta colocada, a senadora Leila Barros (PDT), que aparece com 9%. O senador Izalci Lucas (PSDB) vem em seguida, com 5%. O deputado Leandro Grass (PV), da federação PT-PV-PCdoB, tem 4%. O pré-candidato do PSB, Rafael Parente, registrou 2% e Keka Bagno (PSol), da federação PSol-Rede Sustentabilidade, tem 1%. Outros nomes na disputa, Lucas Salles (DC) e Robson da Silva (PSTU) não pontuaram. Os resultados levam em conta o cenário que possui o maior número de candidaturas, pesquisado pelo Quaest. Brancos, nulos e não pretendem votar somam 10%, enquanto 5% estão indecisos.

O empate técnico permanece no segundo turno entre Ibaneis, com 41%, e Arruda, com 38%. Segundo o levantamento, 19% votariam em branco, nulo ou não votariam e 3% não sabem quem escolheriam. A pesquisa mostra que Ibaneis e Arruda também estão bem à frente dos demais candidatos e venceriam os adversários no segundo turno.