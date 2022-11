Humberto Costa: Coordenação da transição deve reunir todos os grupos temáticos

Célia Froufe e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

A coordenação do governo de transição deve reunir todos os grupos temáticos ainda hoje ou amanhã, conforme informou há pouco o senador Humberto Costa (PT-PE).

"As pessoas convidadas já foram autorizadas pelo coordenador a comunicarem à sociedade e, a partir de hoje, vamos pegar as informações e ver como funciona", disse a jornalistas ao chegar ao Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, sede do governo de transição. "A coordenação deve organizar uma reunião com todos os grupos temáticos, hoje à noite ou amanhã. A partir daí, a gente vai trabalhar".

Costa, que é um dos cinco coordenadores da área temática da Saúde - são 31 no total -, explicou que, assim que houver essa reunião, a coordenação central passará orientações, organograma e prazos. "Em resumo, o que a gente tem que produzir. Acredito que, de imediato, essas cinco pessoas vão se reunir para traçar um cronograma, dividir responsabilidades", observou.